Belgien slog England og sikrer VM-bronze

FODBOLD: England jagtede sin første VM-medalje siden 1966, men de belgiske spillere ville det mest, og så snuppede Belgien bronzemedalje ved VM-slutrunden i Rusland.

I kampen om tredjepladsen vandt belgierne 2-0 i et opgør, der som forventet aldrig nåede helt til tops bedømt på intensitet og nerve.

Tredjepladsen er Belgiens bedste placering ved en VM-slutrunden. I 1986 blev det til en fjerdeplads med et nederlag til Frankrig i bronzekampen.

England-træner Gareth Southgate havde fem ændringer siden nederlaget i semifinalen til Kroatien, og Phil Jones, Danny Rose, Fabian Delph, Eric Dier og Ruben Loftus-Cheek var med fra start.

Belgien stillede med stjernerne Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne og Eden Hazard fra start, og Belgien lagde også bedst ud.

Kampen om bronzemedaljerne plejer at være målrige, og allerede efter fire minutter fik tilskuerne en scoring.

Romelu Lukaku fandt Nacer Chadli, som fra venstre side lagde bolden ind i feltet, hvor Thomas Meunier kom stormende og fik bolden over stregen til 1-0 til Belgien.

Belgien sad på spillet i indledningen, og englændernes forsvar vaklede flere gange. Lukaku var ved at komme til en mulighed, men i den anden ende forsøgte Harry Kane sig efter 24 minutter uden held efter oplæg fra Raheem Sterling.

De to spillere kæmpede inden opgøret om at blive topscorer ved VM, hvor Kane inden opgøret var noteret for seks mål, og Lukaku havde scoret fire gange.

England kom bedre med i opgøret, som faldt i tempo, men belgierne gik til pause foran 1-0.

Efter endnu en landskamp uden mål blev Sterling erstattet af Marcus Rashford, og Jesse Lingard kom ind i stedet for Danny Rose hos England.

Lukaku takkede af efter en times spil, og ind kom Dries Mertens.

Dermed var der ikke flere mål i Lukaku ved VM, hvor Antoine Griezmann skal score tre gange i VM-finalen mod Kroatien for at komme op på siden af Kane.

En klasseredning af Jordan Pickford med ti minutter igen forhindrede en 2-0-føring til Belgien, da Meunier kunne være blevet dobbelt målscorer.

2-0 blev det dog kort efter, da Hazard gled igennem på en aflevering fra De Bruyne og sikkert øgede føringen.

Dermed var der ikke tvivl om den belgiske sejr, og de belgiske spillere kan nu tage på sommerferie med bronzemedaljer om halsen, inden de skal forberede sig på den kommende sæson i diverse europæiske klubber.

