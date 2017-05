Belgisk reserve sikrede Chelsea mesterskabet

BIRMINGHAM: Chelsea er for sjette gang i klubbens historie engelsk mester i fodbold.

Fredag aften kom guldet i hus med en 1-0-sejr på udebane over West Bromwich Albion.

Det lignede ellers længe en udskudt mesterskabsfest efter en uskøn kamp, men i det 82. minut dukkede angrebsreserven Michy Batshuayi op og blev London-klubbens helt.

Havde Chelsea måtte nøjes med den nullert, som der længe var udsigt til, skulle klubben have ventet minimum til Tottenhams kamp på søndag for at sikre guldet. Nu kan Chelsea i stedet bruge weekenden på at feste.

Mesterskabet blev sikret med to ligakampe tilbage af sæsonen for Chelsea.

Før det kom så vidt, var tilskuerne på The Hawthorns vidne til en kamp, som gæsterne satte på fra begyndelsen, men som samtidig ikke var rig på chancer.

En Chelsea-overvægt i boldbesiddelse udmundede nemlig kun i skud, som enten fløj uden for målrammen eller forholdsvis tæt på målmand Ben Foster.

I den anden ende var West Bromwich sjældent farlige, men hjemmeholdet havde formentlig alligevel indstillet sig på at få et point ud af anstrengelserne.

Efter 82 minutter røg den plan i vasken.

En forkølet afslutning endte nær baglinjen hos Chelsea-forsvareren Cesar Azpilicueta, der var gået med frem. Han slog bolden fladt ind over, og her kom belgieren Michy Batshuayi først på den og sendte den i mål.

Det var angriberens blot andet ligamål i denne sæson, men måske det af alle klubbens mål, som er blevet fejret mest. På sidelinjen var der således vild jubel blandt Antonio Conte, hans stab og Chelseas reservespillere.

På lægterne var der så meget jubel, at kampen kortvarigt måtte afbrydes, da flere Chelsea-fans havde indtaget pladser på tribuner forbeholdt hjemmeholdet, så der var ved at opstå uro.

Tilbage på banen skiftede Conte til sidst Victor Moses ud med den noget mere defensivt orienterede Kurt Zouma for at køre sejren hjem, så jublen kunne bryde ud.

/ritzau/