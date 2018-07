Belgiske spejdere bekæmper rose

THY: For tredje år i træk giver belgiske spejdere naturen i Nationalpark Thy en håndsrækning.

I år skal spejderne, der kommer fra Bruxelles-området, fjerne den invasive plante rynket rose.

Spejderne tog helt bogstavelig talt fat om roserne mandag, og arbejder i nationalparken hele ugen, fortæller frivilligkoordinator Cathrine Lykke Sørensen, Nationalpark Thy.

- De skal blandt andet grave nye skud af rynket rose op på Agger Tange, fortæller hun.

Her har Naturstyrelsen Thy de sidste par år bekæmpet rosen maskinelt, men blot et lille stykke levende plante er nok til, at rosen skyder igen.

- Spejderne en kæmpe hjælp, da de ved håndkraft fjerner de nye skud, så rosen ikke på ny spreder sig i nationalparkens klitter, siger Cathrine Lykke Sørensen.

Spejderne skal desuden rydde diget omkring kirkeruinen i Tvorup. Diget er voksested for en lang række sjældne mosser og laver, som ikke tåler skyggen fra træerne omkring diget.

- Ser man i ugens løb affaldssække langs Kystvejen mellem Vangså og Vorupør, så er der en god grund til det. De er fyldt med affald, spejderne har fjernet fra klitterne vest for Kystvejen på strækningen mellem Vangså og Nr. Vorupør, siger Chatrine Lykke Sørensen.

- Vi er glade for, at spejderne er her for tredje gang og håber, at de vil blive ved med at lægge et stop i Thy. De har været utrolig velorganiserede og arbejdsomme. fortæller Cathrine Lykke Sørensen.