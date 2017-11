Bendtner: Ikke det udgangspunkt, vi håbede på

FODBOLD: Det blev et dansk hold, der ikke kunne mod et irsk hold, der ikke ville, da Danmark og Irland lørdag aften spillede 0-0 i den første af to altafgørende playoffkampe om en enkelt plads ved VM i Rusland næste sommer.

Danskerne havde gode chancer, mens irerne spillede volleyballforsvar og blot parerede bolden væk fra forsvarszonen.

- Det blev selvfølgelig ikke det udgangspunkt, vi gerne ville have haft. Vi skaber de to-tre chancer, som vi kunne have scoret på, men vi får ikke helt sat det aftryk på kampen, vi gerne ville. Banen var svær og gav nogle uprovokerede fejl, som ikke normalt ville ske. Men vi står stadig med et udmærket udgangspunkt, i og med, at vi kan spille uafgjort derovre, hvis vi scorer, siger Nicklas Bendtner, der blev skiftet ind i anden halvleg.

Danskerne havde især i de første 45 minutter et par gode chancer til Pione Sisto, Jens Stryger-Larsen og Christian Eriksen - og til allersidst var indskiftede Yussuf Poulsen tæt på med hovedet.

Men faktum er, at danskerne nu skal ud i et drama på Landsdowne Road tirsdag aften.

- Den måde, irerne spillede på, overraskede os ikke - men vi havde måske endda regnet med, at de ville lidt mere. De skaber kun en chance, som Kasper (Schmeichel, red.) redder fint. Men det er mere os selv, der gerne ville have haft lidt mere spil, spillet lidt mere direkte, siger Nicklas Bendtner, der regner med, at det bliver bedre i Irland.

- For det første har jeg hørt, at banen skulle være rigtig god, griner han.