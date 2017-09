Bendtner: Rørende modtagelse gav mig et sus i kroppen

Der gik næsten to år mellem landskamp nummer 74 og 75 for Nicklas Bendtner, som gjorde comeback fredag aften for Danmark.



Det blev til en indskiftning og lidt over et kvarters spilletid i 4-0-sejren hjemme over Polen i VM-kvalifikationen. Og det vil Bendtner huske.



- Jeg kan selvfølgelig ikke komme uden om den modtagelse, jeg fik, da jeg kom ind. Den var meget rørende. Det var fantastisk.



- Det er meget sjældent, at jeg mærker noget som helst i kroppen. Men jeg fik et sus, da jeg løb ind på banen, siger Bendtner.



Efter skiftet til Rosenborg er det gået fremad med fodboldkarrieren for Bendtner, og en landskamp for Danmark var en stor belønning.



- Jeg har været på en lang rejse, hvor der er sket en masse forskellige ting.



- Det kunne ikke have været mere perfekt for mig end at komme tilbage og spille i Parken foran de danske fans, som betyder sindssygt meget og altid har gjort det, siden jeg var 18 år, siger han.



Bendtner kunne se angriberne Andreas Cornelius og Nicolai Jørgensen score mod Polen, mens også Christian Eriksen og Thomas Delaney kom på tavlen.



- Der er ingen tvivl om, at jeg har kvaliteterne til at spille for landsholdet igen.



- Det har jeg bevist i den seneste periode, hvor jeg ellers har været langt væk fra landsholdet og fra at være et landsholdsemne overhovedet.



- Vores angribere spillede godt og scorede begge. Så det var godt for os, kan man sige. Det var to gode venner, så når de gør det godt, så gør det også mig glad, siger Bendtner.



Han vil gerne have en større rolle i mandagens udekamp mod Armenien - meget gerne med en startplads.



- Jeg vil altid gerne selv spille. Jeg vil gerne spille alle kampe, og det kommer ikke til at ændre sig. Hvis man ikke får chancen fra start, så er det svært at vise sig frem.



- Nu må vi se mod Armenien, om situationen er anderledes eller ej, siger Bendtner.



Spørgsmål: Hvor langt er du fra at kunne tage en plads i startopstillingen?



- Det må du spørge Åge om, lyder det fra Bendtner.



/ritzau/