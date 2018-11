Bendtner får 50 dages fængsel for vold mod chauffør

KØBENHAVN: Københavns Byret straffer fodboldspilleren Nicklas Bendtner med fængsel i 50 dage for vold mod en taxachauffør i København.

Sammenstødet mellem de to mænd medførte, at chaufføren brækkede sin kæbe. To måneder senere plages han stadig af skaderne.

Den 30-årige Rosenborg-angriber har hævdet, at angrebet på chaufføren skete i selvforsvar. Men den forklaring har retten valgt at forkaste.

Forsvarer Anders Nemeth og Nicklas Bendtner. Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2018

Ud over en plet på straffeattesten kan dommen også få sportslige konsekvenser for den kontroversielle fodboldspiller.

Landstræner Åge Hareide har for længst slået fast, at det er "utænkeligt" med en voldsdømt spiller på landsholdet.

Landstrænerens ord bakkes op af Peter Møller, fodbolddirektør i Dansk Boldspil-Union.

- Er man voldsdømt, kan man ikke spille på landsholdet, siger Peter Møller.

På sigt kan Bendtner dog godt spille for Danmark.

- Når straffen er udstået, er det op til Åge Hareide at vurdere, om Nicklas Bendtner skal spille på landsholdet. Fra DBU’s side, kan man stadig godt spille på landsholdet, når man har udstået sin straf, siger Møller.

