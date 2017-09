Bendtner satte scoringsrekord i revanche: Det var vigtigt

FODBOLD: Danske Nicklas Bendtner viser for alvor målform i den bedste norske fodboldrække.

Søndag aften stod han for to scoringer, da hans klub, Rosenborg, slog Vålerenga 3-0 hjemme på Lerkendal.

Efter kampen var Bendtner glad for at have revancheret kvartfinalenederlaget til netop Vålerenga i den norske ligacup sidst i august.

- Cup-exittet var meget skuffende for os. Det er en kamp, vi har lagt bag os nu. Men når du derudover er ude og spille i Europa, så er det vigtigt at holde et højt niveau i ligaen, siger Nicklas Bendtner til Eurosport.

Sejren var kærkommen opmuntring i forhold til nederlaget i Europa League i ugens løb, hvor Rosenborg blev spillet ud af banen og tabte 0-4 på udebane til Real Sociedad.

- Vi kommer fra en kamp, hvor vi blev udspillet, og så kommer vi her og vinder 3-0, siger Nicklas Bendtner.

Trods den sikre sejr ser danskeren plads til forbedringer i Rosenborgs spil.

- Kampen minder mig lidt om starten af sæsonen. Vi spillede ikke særlig godt, men vi vandt vores kampe, siger danskeren.

Bendtner var på pletten første gang efter blot to minutter af søndagens kamp.

Andre Helland headede bolden på overliggeren efter et indlæg, og bolden sprang ud i venstre side, hvor danskeren stod klar og flugtede bolden i mål til 1-0-føring.

Rosenborg måtte vente med at udbygge føringen til halvlegens overtid, hvor dommeren mente, at Nicklas Bendtner blev hevet i trøjen.

Der blev dømt straffespark, og Bendtner var sikkerheden selv, da han sendte Rosenborg til pause med en 2-0-føring.

Med sine to mål søndag aften er Nicklas Bendtner oppe på 12 fuldtræffere i sæsonen. Det er ny personlig scoringsrekord.

Det er over ti år siden, at Nicklas Bendtner scorede 11 mål for Birmingham - på udlån fra Arsenal - i den næstbedste række i England.

Nicklas Bendtner har scoret otte mål i de seneste otte kampe.

/ritzau/