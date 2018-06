Benene kan ikke følge med hovedet

HELE LANDET: Danmark er på vej mod verdens højeste pensionsalder. Men danskernes muligheder for at arbejde så længe er vidt forskellige.

Dansk Center for Aldringsforskning i Odense dokumenterer nu, at hjernen udvikler sig langt mere end den fysiske styrke. 58-årige i 2013 havde de samme evner til at tænke, som 50-årige havde i 2004-2005.

Det skriver Fagbladet 3F.

Til gengæld er der kun sket små fremskridt i den fysiske udvikling.

- Nu skal man altid være forsigtig med, hvor nøjagtig sådan en undersøgelse er. Men vi har også tidligere påvist, at der er sket en markant udvikling i intelligenskvotienten, siger professor Kaare Christensen, der er leder af centret og har været med til at udføre den nye undersøgelse.

Resultaterne er netop offentliggjort i International Journal of Epidemiology. Kaare Christensen siger, at folk med erfaringsbaseret intellektuelt arbejde har udsigt til at kunne holde længe på arbejdsmarkedet. Især hvis de ikke skal præstere på meget højt niveau.

- En del af dem vil også meget gerne fortsætte med at arbejde. Det bliver snarere et problem at finde en fornuftig udfasning. Der er eksempler på, at folk nærmest lænker sig til radiatorerne, fordi de ikke vil slippe jobbet, siger Kaare Christensen.

For dem, der skal bruge fysikken på arbejdet, ser situationen anderledes ud.

- De to hyppigste grunde til, at folk holder op med at arbejde før tiden er, at de får problemer med ryggen eller andre dele af bevægeapparatet og nogle gange psykiske vanskeligheder. Begge dele er vi dårlige til at diagnosticere og behandle, siger Kaare Christensen.