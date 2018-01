Beredskaber beskudt 20 gange med fyrværkeri ved nytår

DANMARK: Beredskaber blev beskudt med fyrværkeri 20 gange i løbet af nytårsaften- og nat.

Det viser en statistik, som Danske Beredskaber har lavet ved en rundringning til de 14 beredskabsenheder.

Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, kalder det vanvittigt, at nogle retter fyrværkeri mod beredskab.

- Det giver ingen mening i min optik. Jeg må karakterisere det som rent vanvid - at stå at skyde efter folk, som er i gang med at løse en opgave, hvor de bare prøver på at passe på os alle sammen - det er vanvid, siger han.

Ifølge Danske Beredskaber var der flest episoder i hovedstaden og Østjylland. Begge steder var der syv tilfælde, hvor beredskaber blev beskudt.

Det var blandt andet bomberør, som blev kastet mod politiet, og raketter med retning mod biler og mandskab.

Det er første gang, at Danske Beredskaber laver statistikken, og derfor er der ikke ældre tal at sammenligne med.

- Vi ved, at det har fundet sted tidligere også, men i år har det haft sådan et omfang, at folk derude er vendt tilbage og har sagt, at det har været særligt voldsomt, siger Bjarne Nigaard.

Ingen af de udsendte fra beredskabet er kommet til skade i forbindelse med episoderne. Men det betyder ikke, at det ikke er alvorligt, slår Bjarne Nigaard fast.

- Der er noget utryghed og arbejdsglæder, der forsvinder, siger han.

På Sydsjælland blev en 15-årig anholdt 1. januar og sigtet for vold mod politiet for at kaste en raket og nogle romerlys mod en patruljebil.

I Roskilde affyrede nogle unge raketter mod brandvæsnet, der var rykket ud til Rønnebærparken og Æblehaven for at slukke ild i skraldespande.

Bjarne Nigaard håber, at udviklingen kan vendes.

- Det er yngre folk, som har gjort det her. Så forældre, sociale myndigheder, boligselskaber og politiet er nogle af dem, der måske kan have nogle bud på, hvordan vi løser det her, siger han.

/ritzau/