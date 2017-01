Styrker fra USA ruller ind i Polen under russisk protest

Han siger, at de første paller med sandsække er sat klar på haven i Thisted, hvor det vurderes at blive værst og højvandet når sit maksimum torsdag klokken 23.

- Hvis vinden fortsætter i den her retning, så kan det godt blive problematisk, siger han torsdag midt på eftermiddagen, hvor der varsles omkring 1,3 meter over normal.

THY-HANNÆS: Vagthavende indsatsleder hos Beredskab Nordjylland Vest, Henrik Gade Jespersen, er allerede begyndt at forberede eventuel højere vandstand end normalt.

Beredskabet i Thisted Kommune forbereder sig på at fjorden kan komme over kajkanterne i Thisted havn

