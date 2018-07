Beredskabschefens frygt: Storbrand kan brede sig til skov

DOKKEDAL: Brandfolk skal i mindst det kommende døgn - og måske i flere dage - holde skarpt øje med den omfattende markbrand, der brød ud ved 14.30-tiden onsdag eftermiddag og siden har raseret et område på 40-50 hektar mellem Dokkedal og Øster Hurup.

Det siger beredskabschef Jan Nedza fra Nordjyllands beredskab i Aalborg Kommune.

Han fortæller at branden breder sig under jordoverfladen i den spagnumfyldte jord.

- Lige nu har vi brand i mosen herude. Det er høstet mark, det er brændt mark, og det er også uhøstet mark, som brænder nede i jorden. Der er nogle få steder, hvor det er brudt igennem til overfladen og brænder, men ellers så er det nede i jorden, det brænder, forklarer beredskabschefen.

Torsdag formiddag var der tale om et areal på omkring 20 til 25 hektar, hvor der fortsat var ild i eller over jorden, vurderer Jan Nedza.

- Det er jo mosejord, vi snakker om. Det vil sige, at jorden indeholder luft nok til, at branden kan forløbe stille og roligt nede i dybden. Det vi kan måle, at vi nogle steder, selv om det er sort jord, så har vi en temperatur på over 200-300 grader på overfladen. Engang i mellem bryder branden så igennem og op på overfladen, så det vil tage lang tid at bekæmpe branden, forudser beredskabschefen.

- Det jeg ser, når jeg kigger ud over det lige nu (klokken cirka 08 torsdag morgen; Red.), så bliver det ikke i det kommende døgn, vi får branden slukket, konstaterer han.

Udover fuldt hold fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, så har beredskabet også rekvireret to crash tendere fra Flyvestation Aalborg. Dertil kommer mandskab og brandbiler fra samtlige beredskabets stationer i nærområdet.

- Folkene har været i gang længe, så vi er kigger lidt på noget udskiftning nu, siger Jan Nedza om de omkring 40 mand, der torsdag formiddag var i sving ved storbranden.

- Vores skræk er jo stadigvæk brandspredning. Branden bryder ind i mellem op til overfladen, og nu kommer dagen med op til 30 graders varme eller højere og det vil sige, at så har vi pludselig en overfladebrand igen. Og vores nærmeste nabo herude er Tofteskov. Så min største frygt er at branden bryder igennem til overfladen og så springer over til Tofteskov. Samtidig har vi en mosebrand, og den kan vi jo gå med i rigtig lang tid, konstaterer beredskabschefen.

Nordjyllands Politi er også til stede i området med indsatsleder og står for koordinering af indsatsen.