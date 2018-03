Berlusconi vil give Ligaen posten som premierminister

Tidligere premierminister Silvio Berlusconi mener, at lederen for højrepartiet Ligaen, Matteo Salvini, bør blive Italiens næste premierminister.

I et interview med avisen Corriere della Sera siger Berlusconi, at den 44-årige Salvini kan vente loyal støtte fra Forza Italia - Berlusconis parti.

Intet parti og ingen blok opnåede et absolut flertal ved søndagens parlamentsvalg, og der hersker efter valget politisk usikkerhed om, hvilken retning udviklingen i Italien vil tage.

- Med fuld respekt for den aftale, som vi har indgået, så vil vi loyalt støtte Salvini som leder ved en regeringsdannelse, siger Berlusconi til Corriere della Sera.

- Jeg er her for at støtte ham og garantere for koalitionens holdbarhed, siger Berlusconi.

Højrekoalitionen har opbakning fra 37 procent af vælgerne, efter at 99,9 af stemmerne er talt op.

Ligaen (tidligere Liga Nord) har omkring 17 procent af vælgerne bag sig, mens Berlusconis Forza Italia har 14 procent.

Koalitionen får dog ikke et flertal af de 630 pladser i nationalforsamlingen. I underhuset mangler den 49 pladser til et flertal, og i senatet mangler den 22 pladser i at have et flertal blandt de 315 repræsentanter.

Det betyder, at de to partier i koalitionen må forsøgte at finde frem til en aftale med Femstjernebevægelsen, som fik 32 procent af stemmerne.

Femstjernebevægelsen, som blev det største ved valget, mangler 88 pladser i nationalforsamlingen til at kunne regere alene. I senatet mangler bevægelsen 53. Bevægelsens unge leder, Luigi Di Maio, siger selv, at partiet er valgets sejrherre, og at det bør have premierministerposten.

Italiens tidligere premierminister Matteo Renzi har meddelt, at han trækker sig som partileder for centrum-venstre-partiet Partito Democratico (Det demokratiske parti). Han har fastslået, at partiet vil være i opposition i det næste parlament.

/ritzau/Reuters