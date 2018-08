Berømt tv-figur sat til tjeneste i Aars

AARS: Fire årtier efter at serien blev til har den berømte serie Matador fået et stort og farvestrålende mindesmærke i Aars.

Den lokale kunstner Peer Poulsen har udført et billede af den selv- og pigeglade tjener Boldt, der nu kan ses af alle, der kører op gennem byens hovedgade, Himmerlandsgade.

Seriens hovedforfatter, 101-årige Lise Nørgaard, kom for første gang i sit liv til Aars, hvor hun foretog indvielsen sammen med skuespilleren Per Pallesen, der udformede karakteren over sine erfaringer med en lokal tjener, han kendte fra sine ungdomsår i byen,

Op mod 1500 mennesker mødte op og viste, at serien stadig nyder umådelig stor popularitet, selv om de første afsnit nu har 40 år på bagen.

Vesthimmerland