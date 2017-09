Berømte citater fra Hugh Hefner

Mandeblads-udgiveren over dem alle, amerikanske Hugh Hefner, er død. Her er nogle citater fra skaberen af magasinet Playboy:

- Pæne piger synes også godt om sex. Det er en naturlig del af livet. Vær ikke skamfuld over det.

- For mig var magasinet altid hjertet i mit liv. Den anden halvdel drejede sig om at leve livet.

- Picasso havde sin lyserøde periode og sin blå periode. Jeg er i min blondine-periode lige nu.

- Hvis en mand har ret til at finde Gud på sin egen måde, så har han også ret til at søge mod Djævelen på sin egen måde.

- Den mest civiliserende kraft i verden er ikke religion. Det er sex.

- I begyndelsen bekæmpede jeg racisme, så sexisme. Nu er det alderen, jeg kæmper mod.

- Livet er for kort til at udleve en anden persons drøm.

- Jeg har helt ærligt aldrig anset Playboy for at være et sexblad. Jeg har altid tænkt på det som et livsstilsmagasin, hvor sex var en vigtig del.

- Jeg er et barn i slikbutikken. Jeg drømte uopnåelige drømme. Og drømmene viste sig at være langt ud over, hvad jeg kunne forestille mig. Som jeg ser det, så er jeg den heldigste kat på planeten.

- Min bedste scorereplik er: "Mit navn er Hugh Hefner".

Kilder: Notable-quotes.com og top10-best.com/ritzau/