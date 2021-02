Bertel Haarder genopstiller ikke til Folketinget

KØBENHAVN:Venstres Bertel Haarder, der kom i Folketinget første gang i 1975 og har haft utallige ministerposter, genopstiller ikke til næste valg, siger han til Altinget.

Bertel Haarder blev første gang minister under Poul Schlüters (K) regering i 1982 og har været et fremtrædende medlem af partiet siden da.

- Jeg synes ærlig talt, at jeg har aftjent min værnepligt. Men jeg har tænkt mig at køre for fuld kraft, så længe jeg er i Folketinget, blandt andet som formand for Udenrigsudvalget.

- Dertil kommer, at jeg er præsident for Nordisk Råd, formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse, og medlem af Det Nordiske Grænsehindringsråd. Så der vil være nok at rive i, siger Bertel Haarder til Altinget.

Den seminarieuddannede Bertel Haarder, der er født i 1944 i en højskolefamilie, har ad flere omgange og i forskellige årtier været undervisningsminister, kulturminister og integrationsminister.

Specielt uddannelse, kultur og nordisk samarbejde har været fokuspunkter for Bertel Haarder.

De seneste år i politik har ikke budt på ministerposter. Bertel Haarder er dog formand for en række vigtige udvalg. Uden for Folketinget er han blandt andet formand for Liselund Højskole og Det Kongelige Teater. Sidstnævnte en post han var endog meget glad for at blive betroet, da han fik den i 2019 efter regeringsskiftet.

- Jeg er stolt og lykkelig over at været blevet udpeget til formand for Danmarks kulturelle flagskib. Og taknemmelig for, at regeringen viser mig den tillid, sagde han her.

I bredere kredse blev Bertel Haarder voldsomt eksponeret i 2010, da DR viste en video af ham, hvor han er voldsomt rasende på en journalist, der har kaldt ham til DR-byen om aftenen.

Blandt andet råbte Bertel Haarder "Så spørg! Spørg for satan!".

- Det hele var jo ærlig snak, og det har ikke skadet mig som politiker. De fleste folk holdt jo med mig. Også selv om jeg brugte ord, jeg ikke skulle have brugt, sagde Bertel Haarder selv om episoden i 2016.

