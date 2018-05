Berusede elever får rektor til at aflyse sidste skoledag

Et traditionsrigt arrangement for sidste skoledag er blevet aflyst på Slagelse Gymnasium.

Arrangementet, der skulle finde sted onsdag, er aflyst, fordi flere gymnasieelever mødte op i alkoholpåvirket tilstand dagen før.

- Det mundede ud i en festlignende situation i spisefrikvarteret, hvor elever dansede og hoppede på bordene, hvoraf et par af bordene tilmed er blevet ødelagt, skriver rektor Lotte Büchert i en meddelelse på gymnasiets hjemmeside.

Fejringen af sidste skoledag skulle have budt på fælles morgenmad, udklædning, nomineringer og eksamenslotteri.

Rektor skriver, at hun på en morgensamling i sidste uge netop gjorde opmærksom på, at fejringen ville blive aflyst, hvis nogle elever mødte op i beruset tilstand tirsdag.

- Det hører sig ikke til på en skole, at man drikker sig sanseløst beruset i skoletiden.

- Den skolekultur ønsker jeg ikke på Slagelse Gymnasium, skriver Lotte Büchert.

Formanden for elevrådet på Slagelse Gymnasium, Mathias Stockfleth Pedersen, beklager over for dagbladet Politiken aflysningen.

- Men jeg tror, at når det gik, som det gjorde, så hænger det sammen med, at det altid har været tradition her på gymnasiet, at man fejrede sidste skoledag på selve dagen, hvor undervisningen sluttede, og afholdt en stor fest med middag om aftenen.

- Den tradition har rektor så lavet om til, at sidste skoledag bliver fejret med brunch dagen efter undervisningens afslutning. Men traditioner er svære at ændre, siger Mathias Stockfleth Pedersen.

/ritzau/