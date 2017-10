Beskyldninger om overgreb koster Spacey Emmy-statuette

USA: Den amerikanske skuespiller Kevin Spacey vil ikke som planlagt blive tildelt en særlig pris ved uddelingen af de internationale Emmy-statuetter 20. november.

Det oplyser Emmy-arrangøren, Academy of Television Arts & Sciences, i en pressemeddelelse mandag aften dansk tid.

- I lyset af nylige hændelser vil (akademiet, red.) ikke ære Kevin Spacey, skriver arrangøren i en pressemeddelelse.

I juni oplyste akademiet, at Kevin Spacey var udpeget til at modtage International Emmy Founders Award ved uddelingen i november.

Spacey har med sin hovedrolle i tv-serien "House of Cards" cementeret sin position som en af Hollywoods store navne de seneste år.

Søndag kom han dog i rampelyset af helt andre grunde, da den nu 46-årige skuespiller Anthony Rapp beskyldte Spacey for i 1986 at have gjort seksuelle tilnærmelser over for ham.

På det tidspunkt var Rapp 14 år.

Kevin Spacey siger, at han ikke husker det, der angiveligt skete i 1986.

Men tidligt mandag dansk tid udsendte han ifølge nyhedsbureauet AP en erklæring, hvori han sagde, at han er homoseksuel. Han undskyldte samtidig, hvis han havde gjort noget galt over for den unge Rapp.

- Hvis jeg optrådte, som han siger, så skylder jeg ham en alvorlig undskyldning for at have udvist, hvad der måtte have været en stærkt upassende, beruset opførsel.

Spacey siger videre, at Rapps beskyldning "inspirerer mig til at udtale mig om andre ting i min tilværelse".

- Som de, der er tættest på mig, ved, så har jeg i mit liv både haft forhold til mænd og kvinder. Jeg har elsket og haft romantiske forhold med mænd hele mit liv, og jeg vælger nu at leve som en homoseksuel mand, siger han.

Tidligere mandag meddelte streamningtjenesten Netflix, der står bag "House of Cards", at den kommende sæson bliver den sidste. Ifølge AP er beslutningen om at stoppe serien efter seks år taget for flere måneder siden.

/ritzau/