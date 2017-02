HELE LANDET: Et hackerangreb på teleselskabet 3 har igen sat it-sikkerhed på dagsordenen. Men hvordan beskyttes den private computer bedst mod kriminelle?

Peter Kruse fra cybersikkerhedsfirmaet CSIS forklarer, at et indbrud på computeren kan sammenlignes med et indbrud i hjemmet. Der gemmer sig nemlig masser af værdi i det digitale "hjem".

- Man skal gøre sig klart, hvad det kan betyde, hvis folk kan følge med i, hvad man har på pensionsopsparingen, eller kan se hvad man laver om aftenen, forklarer it-ekspert Peter Kruse.

For at stille sig selv og sin computer bedst muligt, skal man have god digital hygiejne.

Det betyder, at det er dumt at bruge den private computer med følsomme oplysninger til også at surfe på underlødige hjemmesider. Her er der større risiko for virus, siger Peter Kruse.

En form for virus, der er blevet mere udbredt, er det såkaldte "ransomware", hvor alle data på computeren bliver taget som gidsel af en hacker, der krypterer dem og kræver penge for at give dem tilbage.

Dermed er alle personlige oplysninger, feriebilleder og dokumenter i en fremmeds hænder og risikerer at gå tabt.

Fakta Skru op for sikkerheden - Et antivirusprogram er en god idé. Men brug det som en ekstra barrikade - ikke som en sovepude.

- Tjek at links til sider, hvor du skal videregive fortrolig information, begynder med ”https”. Det betyder, at siden er krypteret - det vil ofte være markeret med en hængelås i venstre side af adressefeltet.

- Er du usikker på et link i en mail, så hold cursoren hen over linket. Du vil så kunne se adressen, hvor linket fører hen, nede i venstre hjørne af skærmen. Forsøg på phishing foregår ofte ved at mistænkelige links er forklædt som lødige adresser i selve mailen.

Kilde: Digitalsikkerhed.dk

Det er umuligt at gardere sig mod ransomware, men risikoen kan minimeres og skaderne kan begrænses, siger Rasmus Theede, formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

- Det meste kan undgås med omtanke og god digital hygiejne. Sørg for at få taget backup af dine data. Det er nemt og gratis, men de færreste får det gjort, siger Rasmus Theede og tilføjer:

- Hvis man havde taget en backup, så ville man stadig have sine data liggende isoleret. Så var der ikke sket nogen skade.

Opdateringer er vigtige

Et andet ømt punkt i danskernes computervaner er opdateringer af programmer. De skal altid være opdaterede, råder Peter Kruse.

- Opdateringer kommer som regel, fordi der ligger svagheder gemt i programmet, som kriminelle kan bruge, siger Peter Kruse.

Han tilføjer, at det ikke kun gælder styresystemet, men alle programmer og applikationer på computeren - om det er et tekstbehandlingsprogram, Flash Player eller et program til at læse PDF-filer.

Derudover kan man øge sin sikkerhed med såkaldte plug-ins, som er udvidelser til browseren, eksempelvis til Firefox eller Chrome.

- Plug-ins kan eksempelvis beskytte mod kørsel af script, der kan bruges til blandt andet at levere virus på din maskine, til at spore dig, eller til at dirigere dig videre til en helt anden hjemmeside, siger Peter Kruse.

Ved at installere et plug-in kan du selv vælge hvilke sider, der må køres script på - sider, som du er tryg ved.

/ritzau/FOKUS