ELEKTRONIK: Virus er ikke længere et irriterende fænomen, der er forbeholdt computeren. I takt med at telefoner er blevet til smartphones og i stor udstrækning bliver brugt på nettet som en computer, er de også udsat for hackere og virus.

Derfor kan det være en fordel at beskytte telefonen mod digitale kriminelle.

- Telefonen er i stigende grad mål for virus og farlige apps, især hvis du bruger Android. Derfor vil jeg faktisk anbefale, at man installerer et antivirusprogram, siger Rasmus Theede, formand for Rådet for Digital Sikkerhed og tilføjer:

- Tidligere sløvede antivirus telefonen, men nu er telefonerne så hurtige, at det ikke er et problem. Og vi ser altså, at mobile apps med virus i bliver mere og mere udbredt.

Husk backup og kode

Ifølge Rasmus Theede er det især Android-ejerne, der skal være påpasselige, på grund af den måde styresystemet er sat sammen på.

Ud over at passe på og tænke sig om, før man klikker på noget mistænkeligt, har Rasmus Theede en række råd til at øge sikkerheden på sin smartphone:

- Man skal tage backup, man skal have kode på telefonen, og så skal man begrænse hvilke data, der ligger på telefonen. Der er mange, der har en note liggende med deres passwords eller har taget billeder af NemID eller andre koder, og det er unødvendigt. Hvad der ikke ligger på telefonen, kan ikke blive stjålet, siger Rasmus Theede.

Fakta Beskyt din telefon: - Vælg et antivirusprogram, som har fået gode anmeldelser. Det kan sagtens være et gratis program, men vælg et, som har klaret sig godt i test.

- Vær opmærksom på, hvilke applikationer du installerer, og hvad du giver tilladelse til. Mange installerer apps, der sporer dem og giver adgang til personfølsomme data, og det står faktisk i ansvarsfraskrivelsen.

- Gå ind i dine indstillinger, og klik til og fra, hvad du deler med de forskellige apps. Det kan være om appen skal have adgang til din mikrofon, kamera og lokation.

Kilder: Rasmus Theede og Pernille Tranberg.

Pas på åbne netværk

Pernille Tranberg, som rådgiver i dataetik hos DataEthics Consulting, påpeger sikkerhedsrisikoen, hvis du bruger et åbent wi-fi-netværk eksempelvis på en café. Det tillader nemlig, at andre, hvis de er lidt fikse på tastaturet, kan hente dine ting fra telefonen ned på en computer.

Hun råder til, at man i så fald gør brug af en VPN-tjeneste, som krypterer trafikken mellem telefonen og det åbne wi-fi-netværk.

Man kan købe sig til en VPN-tjeneste, eller man kan benytte den norske browser "Opera". Her kan man i indstillingerne vælge at slå en VPN-tjeneste til.

Bruger du en VPN-tjeneste, kan andre heller ikke spore, at du sidder i Danmark, du kan faktisk klikke et andet land af.

- Det du ydermere kan med en VPN-tjeneste, det er at opnå bedre priser, fordi du selv kan selv bestemme din lokation. Hvis du skal leje en bil i Spanien, så kan hjemmesiden med det samme se på din IP-adresse, at du sidder i Danmark, og så kan den målrette priserne efter det. Men med VPN-tjenesten kan du sætte den til, at du sidder i Tyskland - og så får du billigere priser, forklarer Pernille Tranberg.

/ritzau/FOKUS