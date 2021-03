Beslutningen er taget: Helle Madsen genopstiller ikke

HØRBY:Helle Madsen fra Venstre har været medlem af byrådet i Frederikshavn Kommune i 12 år.

Det gør hende til partiets mest erfarne politiker.

Beslutningen om at stoppe arbejdet i byrådet er sket uden dramatik, og Helle Madsen er helt afklaret.

- Nu har jeg været med i 12 år, og jeg vil gerne være lidt mere sammen med mine børn og mit barnebarn. Det glæder jeg mig til, siger Helle Madsen.

Sammen med sin mand driver hun en bagerbutik i Hørby - og derudover har hun brugt mindst 15 timer om ugen på lokalpolitik.

Selv om Helle Madsen er helt afklaret over at skulle sige farvel efter 12 år, kommer hun nok til at savne den indflydelse, hun har haft på mange sager.

Hun har blandt andet været medlem af socialudvalget og arbejdsmarkedsudvalget, og Helle Madsen har på den måde været med til at gøre en forskel. Især handicapområdet har haft hendes interesse.

Venstre i Frederikshavn Kommune har endnu ikke offentliggjort, hvem der skal afløse Helle Madsen i byrådet.