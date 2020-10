Besøg bliver forbudt på alle plejecentre i seks nordjyske kommuner

KØBENHAVN:Der indføres nu et decideret besøgsforbud på alle plejehjem i syv kommuner - heraf seks i Nordjylland. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Der er tale om Brønderslev, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Jammerbugt, Hjørring og Ringkøbing-Skjern.

Det er blandet andet på grund af aktiv smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, at styrelsen ser sig nødsaget til at indføre et besøgsforbud.

Det nye besøgsforbud indebærer, at det midlertidigt ikke er tilladt at få besøg plejehjem. Heller ikke på udearealer, som ellers har været tilladt flere steder trods besøgsrestriktioner.

Det er fortsat muligt for den enkelte beboer at udpege én pårørende, som kan aflægge besøg. Ligesom det fortsat er muligt med besøg i kritiske situationer.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør, om der skal indføres besøgsforbud og -restriktioner på landets plejehjem.

På det seneste har styrelsen primært indført besøgsforbud på enkelte plejecentre i en kommune.

/ritzau/