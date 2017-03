FREDERIKSHAVN: Oplev kommunens største byggeplads, Frederikshavn Havn, lørdag 4. marts.

Her bliver der holdt Åben Byggeplads, hvor man igen får mulighed for at opleve udvidelsen af Frederikshavn Havn på tætteste hold.

Interessen for havneudvidelsen i Frederikshavn er enorm.

Det viste et tilsvarende arrangement i august, som samlede mellem 4.000 og 6.000 mennesker på havnen.

På lørdag får du mulighed for at komme endnu længere ud på udvidelsesområdet.

Her gives adgang til området helt ude langs den nye 600 meter kaj, hvor der i øjeblikket arbejdes på kajkonstruktionen. Gåturen er cirka 1 km. hver vej, og der er opsat info-skilte langs ruten, ligesom havnens personale vil stå klar til at svare på spørgsmål.

Åben byggeplads bliver en formiddag for hele familien. Udvidelsesarbejdet er i fuld gang, og der bliver rigtig meget at kigge på og mange aktiviteter for både store og små. For børnene vil der være trækketure på islandske heste, så de kan opleve udvidelsen fra hesteryg. For alle med interesse for hestekræfter, bliver der mulighed for at komme tæt på og en tur op i de kæmpe entreprenørmaskiner. Og er du til højder, er det også muligt at blive hejst 18 meter op i luften med en saxlift og se udvidelsen fra en helt fantastisk vinkel.

Alle aktiviteter er gratis. Frederikshavn Havn opfordrer de besøgende til at komme i varmt tøj og praktisk fodtøj, da sandvejen er ujævn, og vejrforholdene kan være barske. Skulle det alligevel knibe med at holde varmen, byder havnen på en gratis kop kaffe. Og skulle sulten melde sig, kan der også købes pølser på pladsen.