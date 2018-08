Besparelser: Den Blå Cafe truet af lukning

HJØRRING: Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg varsler besparelser på kommunens væresteder, og Den Blå Sociale Cafe er ingen undtagelse. Her anbefaler politikerne at spare tilskuddet på én million kroner væk. Det vil betyde lukning af cafeen, fastslår Blå Kors.

- Vi er det eneste sted i Hjørring, som hjælper den her målgruppe, som både er berørt af sociale problemer og alkoholproblemer, og hvor man kan komme uvisiteret," fortæller Susanne Houmøller, der er leder af Blå Kors’ værested.

Hun tvivler på, at kommunen reelt sparer noget, fordi den så er forpligtet til at finde andre tilbud til de cirka 130 brugere af Den Blå Sociale Cafe i Dronningensgade.

23 frivillige

Udover de ansatte følger nemlig også en flok på 23 frivillige. I det hele taget får kommunen rigtig meget ekstra for pengene, mener Susanne Houmøller.

Hun frygter, at mange af værestedets brugere vil sygne hen, hvis værestedet lukker.

- De stærkeste af vores brugere vil kunne råbe op, men de, der har det dårligst, vil komme til at sidde derhjemme og gå til. Nogle vil blive indlagt på psykiatrisk igen. Nogen vil drikke sig fra det hele, andre vil begynde at tage for mange piller. Vi er deres eneste sociale netværk. Det vil vælte dem fuldstændig, siger hun.

- Det vil være katastrofalt

Karina er 47 år og er kommet på Den Blå Sociale Café i fire-fem år. Hun har ikke lyst til at få sit billede i avisen, men vil gerne fortælle, hvor vigtigt værestedet er for hende.

- Det vil være katastrofalt for mig, hvis det lukker. Jeg vil gå helt ned. Det er mit eneste sociale netværk. Det eneste sted jeg er tryg ved, fortæller Karina, som bl.a. lider af angst.

På byrådsmødet onsdag skal Sundhedsudvalget komme med forskellige spareforslag, som så bliver taget med til budgetforhandlingerne senere på efteråret. Sundhedsudvalget har på forhånd meldt ud, at man vil foreslå at fjerne kommunens tilskud til Den Blå Sociale Café.