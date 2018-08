Bestil en færdselskontrol og en forebyggelsesbetjent

NORDJYLLAND: Fra i dag, torsdag 16. august, kan du via Nordjyllands Politis hjemmeside bestille en færdselskontrol eller en forebyggelsesbetjent. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikredsen har nemlig lavet to formularer på politi.dk/nordjylland, hvor borgerne kan bestille politiet til at foretage en færdselskontrol på en angivet adresse eller få kontakt til en forebyggelsesbetjent, hvis man fx ønsker en rullende politistation til en event eller har brug for rådgivning mod indbrud.

Bestillingen behandles af politiet, og der gives feedback til bestilleren, så man får oplyst, når politiet har foretaget færdselskontrollen.

Og politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, er tilfreds med, at politikredsen nu skruer op for servicen på nettet.

- Det giver borgerne mulighed for at kontakte os nemt og direkte med et konkret ønske, siger politidirektøren.

- Med det her tiltag vil vi gerne gøre det mere tydeligt, at man er meget velkommen til at kontakte os og til at bruge politiet, også når man ikke skal anmelde noget.

Anne Marie Roum Svendsen håber, at mange borgere vil benytte sig af muligheden for at "bestille en politibetjent."

- Nu bliver det også mere tydeligt, at man som borger sagtens kan være med til at påvirke, hvor vi laver vores færdselskontroller. Man kan for eksempel bestille en færdselskontrol, hvis man oplever steder, hvor der bliver kørt meget hurtigt, eller man generes af meget larmende knallertkørsel, uddyber politidirektøren.

Sådan bestiller du en færdselskontrol eller en betjent Gå ind på politi.dk/nordjylland

Klik på ”Få besøg af en forebyggelsesbetjent” eller ”Bestil en færdselskontrol”: Udfyld og send formularen, der kommer frem

Særligt om færdsel: Hvis henvendelsen handler om fx ødelagte skilte, manglende færdselstavler eller defekt asfalt – så er det kommunen, man skal kontakte.

Skal man anmelde indbrud, færdselsuheld eller lignende, skal man ringe 114.

Hvis man har akut brug for udrykning, skal man altid ringe 112. Vis mere mindre expand_more expand_less

Let adgang til politiets lokalkendskab

Og som eksempler på det andet tiltag - bestilling af en forebyggelsesbetjent - nævner Anne Marie Roum Svendsen, at det kan være, hvis man oplever vedvarende uro fra unge i et område, hvis man ønsker rådgivning om boligsikring i borgerforeningen, eller hvis man er bekymret for en person i ens lokalsamfund.

- Vores forebyggelsesbetjente har et solidt lokalkendskab, og det gør dem særdeles velegnede til at træde til og hjælpe, hvis man er bekymret for en udvikling i ens nærområde. Det skal borgerne vide, og de skal gerne se, at det er let at få kontakt til os, forklarer politidirektøren.

Nordjyllands Politi håber, at borgernes bestillinger generelt vil bidrage til at øge sikkerheden på vejene og styrke følelsen af tryghed i nærområderne.

Politiet ser alle bestillinger igennem, og når sagen er behandlet, vil borgeren modtage en bekræftelse på, hvad politiet agter at gøre i sagen - ligesom politiet også vil følge op efter en eventuel indsats. Der kan være henvendelser, som politiet - efter en konkret vurdering - ikke vil kunne imødekomme.