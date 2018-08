Bestilling hos politiet: Flest vil have færdselskontrol

NORDJYLLAND: Siden torsdag i sidste uge har 185 nordjyder været inde på Nordjyllands Politis hjemmeside og bestille en færdselskontrol eller en betjent.

Det er rigtig mange, og nu er politiet gået i gang med at behandle de mange henvendelser, fortæller politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

- Den nye service er blevet taget rigtig godt imod. Der er komme mange gode henvendelser, og dem er vi nu i fuld gang med at kigge på, siger politidirektøren.

Den nye service gik i luften torsdag eftermiddag. Her kan borgerne bestille politiet til at foretage en færdselskontrol på en angivet adresse eller få kontakt til en forebyggelsesbetjent, hvis man f.eks. ønsker en rullende politistation til en event eller har brug for rådgivning mod indbrud.

Flest vil have færdselskontrol

Der er dog ingen tvivl om, hvad borgerne efterspørger mest. Langt de fleste henvendelser fra borgerne drejer sig dog nemlig om færdsel. Over 90 procent har udfyldt formularen, hvor man kan bestille en færdselskontrol.

- Det er typisk henvendelser om steder, hvor der bliver kørt for stærkt, siger politidirektøren.

Der var mest tryk for den nye service, inden for de første halve døgn, men herefter er henvendelserne også tikket løbende ind, fortæller politidirektøren. Og på grund af de ekstraordinære mange henvendelser i opstartsfasen, så vil der i første omgang være lidt længere ekspeditionstid.

- Vi bestræber os på at besvare henvendelserne inden for en uge, men her i starten bliver vi nødt til at prioritere, og der kan gå længere tid, siger Anne Marie Roum Svendsen.

Når politiet har behandlet henvendelsen, vil borgeren modtage en bekræftelse på, hvad politiet agter at gøre i sagen - ligesom politiet også vil følge op efter en eventuel indsats. Der kan være henvendelser, som politiet - efter en konkret vurdering - ikke vil kunne imødekomme.