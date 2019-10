Betaler du for meget? Giv din tv-pakke et eftersyn

TV:Det betyder, at Kanal 4, Kanal 5, Eurosport og otte andre kanaler ikke vil være tilgængelige for YouSees kunder fra årsskiftet.

YouSee er ikke det eneste selskab, der gennem de seneste år har rystet posen og lavet ændringer i både udvalg og priser i et marked, hvor streaming bliver større og større.

Og det er en god anledning til at give din tv-løsning et gennemsyn, mener cheføkonom Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk.

- Vi er normalt ikke gode til at kigge efter, om vi er på den rigtige pakke eller tv-udbyder. Så det er en god anledning til at undersøge, om du kan få din tv-løsning bedre og billigere andre steder, siger Martin Salamon.

Rent teknisk kan du løbe ind i, at nogle udbydere benytter sig af en anden teknologi end den, du allerede har. Det kan være satellit eller jordbaserede kabler.

- Så skal du muligvis have en ny antenne. Men her har udbyderne typisk nogle løsninger, som de kommer ud og sætter op for dig, siger Martin Salamon.

Flere muligheder

Går du med overvejelserne om at skifte, er en god nyhed desuden, at det ikke er så svært som tidligere.

I 2018 trådte en bekendtgørelse i kraft, som betyder, at alle frit kan vælge, hvilken tv-udbyder de vil have.

Det gælder også, hvis du bor i en boligforening med en fælles løsning, som du ellers er bundet af, lyder det fra Slots- og Kulturstyrelsen.

- Som udgangspunkt har alle danskere mulighed for at opsige deres tv-pakke. Hvis man ikke længere ønsker at modtage tv via det fælles antenneanlæg, kan man opsige sin aftale med en måneds varsel til udgangen af en måned, oplyser styrelsen i et skriftligt svar.

Du skal være opmærksom på, at nogle foreninger og udlejere kan have bindingsperioder, som dog højst må være seks måneder regnet fra din tilslutning til den fælles tv-forsyning.

Der er selvfølgelig også den mulighed, at du helt dropper den klassiske tv-pakke og i stedet vælger at gå streamingvejen.

Vælger du den løsning, handler det i stedet om at investere i en god internetløsning, lyder rådet fra Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk.

/ritzau fokus/