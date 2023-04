Betina får aflyst bookinger i allersidste øjeblik - det koster hende dyrt

AALBORG:Hos den kendte Aalborg-frisør Esko Hair Studio bliver mange kunder forkælet med vask, klip og farve.

Men så er der også de kunder, der booker tider, men aldrig dukker op. Og dem er der kommet mange flere af, fortæller indehaveren Betina Esko.

- Der er et mønster lige nu. Det er især vores længste behandlinger på fire timer, der bliver booket - og så bliver de aflyst lige inden for fristen - eller også dukker de aldrig op, siger hun.

I dag får alle kunderne både mails og en sms inden en frisørtid hos Esko Hair Studio.

- Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at nogle kan glemme aftaler i det omfang, som vi oplever lige nu, siger hun.

Mange kunder nyder tiden i frisørstolen, mens andre aldrig dukker op. Foto: Esko Hair Studio

50.000 kroner kroner tabt om måneden

Hun mener, der lige nu er tale om systematisk misbrug af deres tid. For de lange behandlinger, der typisk tager en halv arbejdsdag, efterlader kalenderen med store, tomme huller.

- Jeg synes, at folk skal tænke på, at der står nogle mennesker inde i salonen, som skal have løn. Vi har aldrig prøvet det så slemt som lige nu. Det er ikke sjovt, siger hun.

En lang behandling på omkring fire timer svarer cirka til en pris på 3.200 kroner, estimerer Betina Esko. Og den slags afbud oplever frisørsalonen lige nu tre-fire gange om ugen.

Det estimat svarer til, at hun ugentligt taber 12.800 kroner, som hun ellers kunne have tjent - svarende til cirka 50.000 kroner på en måned.

En fyldt kalender - og en halvfyldt salon

Ikke nok med at pengene går tabt, så er det også et problem for de kunder, der gerne vil have en reel tid i frisørstolen. For kalenderen er hurtigt booket langt ud i fremtiden.

- Det er også et problem for vores personlige kunder, hvis nogle sidder og laver 'falske bookinger'. For det gør, at der ikke er særlig mange tider til rådighed, siger hun.

Esko Hair Studio taber ugentligt mange penge på, at lange bookinger bliver aflyst i sidste øjeblik. Foto: Esko Hair Studio

Når man booker sin tid hos Esko Hair Studio i dag, er afbudspolitikken at sammenligne med rigtig mange andre frisører og kosmetologer rundt omkring i Aalborg. Det er gratis at booke, og bliver man forhindret, kan man melde afbud 24 timer inden aftalen uden beregning.

- Men det er svært at få nye bookinger ind med så kort frist, så ofte står vi med et hul, siger Betina Esko.

Må skride til handling

Men det er snart fortid hos Esko Hair Studio, for Betina Esko føler sig presset til at skride til handling.

- Hvorfor det her sker for os lige nu, ved jeg desværre ikke. Men jeg bliver nødt til at stramme vores afbudspolitik, så man skal melde afbud 48 timer inden sin tid. Jeg skal i gang med at undersøge, hvad vi kan gøre med vores systemer, så vi kan få bekræftet kundernes aftaler.

- Jeg er bange for at tage et gebyr ved bookingen af frygt for, at kunderne ikke vil booke. Det, tror jeg, er nemmere at gøre i København end i Aalborg, siger Betina Esko.

I stedet vil hun til at gribe knoglen og ringe rundt to dage inden aftalen til alle nye kunder i frisørsalonen, for at minde dem om deres tid.