AALBORG: Den 51-årige hovedmand i en rufferisag fra Aalborg, er ved retten i Aalborg blevet idømt en straf på tre måneders betinget fængsel for sin rolle i sagen.

Han var tiltalt i to forhold, og blev frifundet i det ene forhold, hvor en medtiltalt hjælper ligeledes blev frifundet. I det andet tilfælde af rufferi blev den 51-årige dømt for at have drevet eller medvirket til at drive prostitution fra en adresse i Aalborg SV.

I dette andet forhold blev hans 60-årige hjælper, der var tiltalt for at hjulpet kvinderne på adressen med blandt andet annoncering i Ekstra Bladet samt at modtage penge for husleje, dømt. Hans straf lød på to måneders betinget fængsel, som han valgte at anke til landsretten.

Uafhængigt af de to rufferiforhold blev den 51-årige også idømt en bøde for at have været i besiddelse af en del dopingstoffer til eget brug.

I strafudmålingen blev der lagt vægt på, at de forhold, der var rejst tiltale for, stammede helt tilbage fra perioden 2009 til 2014, hvilket gav noget rabat på straffen.

Foto: Aaron Pruzaniec