VEKSØ: En betjent fra Nordsjællands Politi har mandag aften afgivet to varselsskud i forbindelse med en anholdelse af en knivbevæbnet mand i Veksø. Det oplyser vagtchef Søren Bjørnestad.

Ingen personer er kommet til skade.

- Den anholdte mand vil blive fremstillet for en dommer tirsdag, siger vagtchefen.

Nordsjællands Politi vil ikke oplyse yderligere om hændelsen før tidligst tirsdag morgen.

Årsagen til anholdelsen og sigtelsen mod manden må offentligheden derfor vente med at få besked om.

Flere røverier

Ifølge Frederiksborg Amts Avis kan sagen muligvis have forbindelse til flere røverier mod dagligvarebutikker i Nordsjælland de seneste uger. Det ønsker vagtchefen dog ikke at kommentere over for avisen.

- Han kan heller ikke bekræfte, om der er hold i lokale rygter på Facebook om, at skuddene skulle være afgivet i en Netto-forretning i Veksø, ligesom han afviser at kommentere på, om anholdelsen er sket i forbindelse med et røveri eller røveriforsøg på stedet, skriver avisen således.

- Der har i den seneste uge været et pistolbevæbnet røveri og et forsøg på røveri imod Rema1000 i Ølstykke, ligesom Rema1000 i Gilleleje også blev ramt af røveri i lørdags, og Rema1000 i Frederikssund var også ude for et pistolrøveri 23. januar, fremgår det af det regionale medie sn.dk.

Vagtchefen oplyser til Ritzau, at mandagens hændelse sandsynligvis ikke skal undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Myndigheden bliver normalt involveret, når politifolk trækker våben, men de to varselsskud, som mandag blev affyret, var ikke retningsbestemt, og derfor er det ikke en sag for DUP.

/ritzau/