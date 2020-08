Betjente om flere lokalstationer: Vi mangler hænder til opgaven

KØBENHAVN:Det danske politi er kommet for langt væk fra borgerne mange steder i landet, og det har svækket tilliden til politiet og gjort det præventive arbejde med unge mennesker sværere.

Sådan lyder det fra Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, der er fagforening for landets politifolk.

- Vi er kommet for langt væk fra borgerne siden politireformen i 2007, hvor vi gik fra 54 til 12 politikredse.

- Det har en betydning, at du kender den lokale betjent, og at politiet ikke kun kommer, når der er sket en forbrydelse.

- Det præventive arbejde er rigtig vigtigt, og det laver vi ved at være til stede lokalt og tale med den unge dreng eller pige, som er på vej ind i kriminalitet, siger Claus Oxfeldt.

Meldingen kommer forud for, at regeringen mandag præsenterer et udspil til en ny flerårig plan for dansk politi.

Flere af elementerne er blevet offentliggjort i medierne, og et af forslagene er, at der bliver oprettet 20 lokale nærpoliti-enheder rundt i landet, som mindst skal være åbne 15 timer om ugen.

Forslaget er, at der skal 150 betjente ud på de 20 nye politistationer, skriver Jyllands-Posten.

- Det lyder ambitiøst, men jeg har svært ved at se, hvordan man skal bemande dem, for der er ikke i dag betjente til det, så de vil skulle tages fra andre opgaver, siger Claus Oxfeldt.

Claus Oxfeldt mener, at politikerne bør over ti år skal tilføre 3000 politibetjente til den nuværende styrke.

Det ville ifølge Claus Oxfeldt kunne sikre, at man kunne være til stede lokalt og samtidig løse de mere omfattende opgaver som organiseret bandekriminalitet og terror.

Tidligere har regeringen meldt ud, at den som et led i planen vil halvere Rigspolitiet, den øverste politimyndighed. Det vil svare til, at omkring 900 stillinger bliver nedlagt.

