Betjente ransager kirkekontorer i Chile i sag om sexmisbrug

Politibetjente og medarbejdere fra anklagemyndigheden i Chile har onsdag ransaget kontorer tilhørende den romerskkatolske kirke i to byer i landet.

Myndighederne leder efter filer, undersøgelsesrapporter og dokumenter relateret til en misbrugsskandale, der har ødelagt præsternes omdømme i det sydamerikanske land.

Ransagningerne var målrettet den kirkelige domstol i hovedstaden Santiago og biskoppens kontor i byen Rancagua i O'Higgins-regionen, hvor 14 præster er anklaget for at have haft seksuelle forhold til mindreårige.

- I Chile er vi alle underlagt almindelig retfærdighed, siger anklager Emiliano Arias, som stod i spidsen for ransagningen i Santiago.

Kardinal Ricardo Ezzati, ærkebiskop af Santiago, fortæller, at kirkens embedsmænd "gav anklagerne al den ønskede dokumentation". Han tilføjer, at de "vil samarbejde med det civile retssystem i alt, hvad der kræves".

I maj tilbød samtlige af Chiles godt 30 aktive biskopper at indgive deres opsigelse som følge af den kollektive skyld, de føler for ikke at have været i stand til at beskytte landets børn mod præster, som voldtog, befamlede og misbrugte dem.

Onsdagens ransagninger kommer, mens to ledende efterforskere fra Vatikanet - ærkebiskop Charles Scicluna og den spanske monsignor Jordi Bertomeu - er i Chile for at undersøge det seksuelle misbrug af mindreårige begået af præster.

Scicluna og Bertomeu har tidligere sammenfattet en rapport på 2300 sider. Det var den rapport, der fik pave Frans til at indse, at han havde undervurderet den chilenske situation, og i mandags begyndte han således at rense ud i Chiles katolske hierarki.

I centrum af skandalen står biskop Juan Barros, som i 2015 blev udpeget af netop pave Frans, selv om flere parter argumenterede kraftigt imod udpegningen.

Det gjorde de, fordi Barros har tætte bånd til den pædofile præst Fernando Karadima, der i 2011 blev dømt for sexmisbrug af børn i 1980'erne og 1990'erne.

Ofre har anklaget Barros for at dække over de sexovergreb, Karadima begik.

Senest i januar forsvarede paven Juan Barros, men nu har han altså indset, at det var en fejl, hvorfor han mandag accepterede en afskedsbegæring fra Barros og to andre biskopper.

Pave Frans, der som følge af skandalen var den første pave til at påtale misbrugskulturen i den katolske kirke, har lovet, at kirken "aldrig igen" vil ignorere ofrene eller dække over sandheden i sager om sexmisbrug.

/ritzau/AP