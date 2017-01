KØBENHAVN: Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, har rejst sigtelser for tyveri mod to betjente fra Københavns Politi.

Det skriver Politiken.

- Jeg kan bekræfte, at vi har efterforsket en sag om tyveri af nogle dyre designerlamper fra Rigspolitiet, og at der er rejst sigtelse mod to politifolk, siger lederen af DUP, Kirsten Dyrman, til avisen.

Der er tale om et antal kostbare nyklassicistiske bordlamper designet af arkitekten Aage Rafn specielt til Politigården i København.

Samt et antal lysekroner af ukendt oprindelse skabt til adressen Polititorvet 14, som huser Rigspolitiet.

Lamper solgt videre

DUP’s efterforskning viser, at flere af lamperne er solgt videre på nettet til en pris på mellem 25.000 og 50.000 kroner.

- Efterforskningen er næsten færdig og vil snart blive overdraget til statsadvokaten, siger Kirsten Dyrman.

Politiklagemyndigheden har ikke et endeligt overblik over, hvor mange lamper det drejer sig om. Lysekronerne blev fjernet fra et depot, hvor de lå pakket ned.

Ifølge Politikens oplysninger blev nogle af lamperne fundet under en ransagning på de pågældende betjentes adresser. Andre blev sporet via auktionshjemmesider.

På internettet findes et antal Aage Rafn-bordlamper, som blev solgt fra 2013 til 2015 for mellem 40.000 og 65.000 kroner, men det kan ikke fastslås, hvorvidt de pågældende lamper er omfattet af sagen.

Nægter sig skyldig

De to betjente, en ledende politiembedsmand og en efterforsker ved Københavns Politi, er ifølge Politikens oplysninger suspenderet fra tjeneste.

Advokat Torben Koch repræsenterer den ene af de tiltalte, den ledende embedsmand.

- Jeg kan kun sige, at en sigtelse fra DUP ikke er ensbetydende med, at de også bliver tiltalt af Statsadvokaten.

- Min klient nægter sig skyldig i den rejste sigtelse. Også hvis Statsadvokaten skulle beslutte sig for en tiltale, siger han til Politiken.

/ritzau/