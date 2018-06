Betjente ville anholde påvirket bilist - så slog han ud efter dem

AALESTRUP: En 32-årig mand fra Aalestrup-egnen var ikke til sinds at give op uden kamp, da han lørdag eftermiddag blev standset af politiet.

Det var borgere i byen, som havde tippet politiet om, at manden kørte rundt i byen i påvirket tilstand og med knust forrude.

Betjente fra Nordjyllands Politi rykkede ud for at standse den 32-årige bilist, som er kendt af ordensmagten i forvejen.

Men han overgav sig ikke så let.

- Han truede betjentene og slog ud efter dem, fortæller vagtchef Poul Badsberg.

Den 32-årige blev dog anholdt, og måtte en tur omkring politistationen for at afgive blod, da han formentlig var påvirket af enten spiritus eller stoffer - måske begge dele.

Manden er nu sigtet for at køre i påvirket tilstand og desuden for at true betjentene.