Bettina har købt Kaffebørsen - nu går hun i lære som kaffedrikker

HOBRO: Snart bliver der igen malet kaffe på Store Torv i Hobro.

Café Kaffebørsen har den seneste tid været lukket, men nu har 50-årige Bettina Josefsen købt caféens inventar.

Og det varer ikke længe, inden Hobros handlende igen kan få sig et hvil i hjørnecaféen, lover hun.

- Vi kan være klar til at åbne allerede fra næste uge. Men det afhænger af, hvornår vi får bevillingen fra politiet. Når vi har den, er vi klar, siger Bettina Josefsen, der et kendt ansigt i Hobro.

I 13 år var hun centerchef i Bowl’n Fun i Hobro, inden hun for tre år siden blev forpagter på tankstationen OK Plus på Randersvej i Hobro.

Tidligere har hun været medejer af Café Classic, der lukkede sidste år.

Koncept og inventar bliver nogenlunde det samme som før, fortæller den nye caféejer.

- Det bliver god, hjemmelavet og gammeldags mad, brød og kaffe. Vi kommer til at satse mere på take-away, vi får en børnemenu, og så udvider vi åbningstiderne. Det skal være sådan, at de der handler sent, også kan nå at komme forbi, siger Bettina Josefsen.

Selv har hun aldrig lært at drikke kaffe.

- Men nu er jeg gået i lære. Det er vist også ved at være på tide, griner hun.

Inden længe bliver der igen udeservering af frisk kaffe og hjemmebag på Store Torv i Hobro. Foto: Henrik Bo