Bevæbnede grupper angriber sikkerhedstjeneste i Kabul

Bevæbnede mænd har torsdag angrebet et område ved en sikkerhedsbase og et træningscenter for Afghanistans sikkerhedstjeneste i hovedstaden Kabul, hvor et selvmordsangreb onsdag kostede mindst 34 mennesker livet.

- Der er skudvekslinger i området, som er blevet afspærret af sikkerhedsstyrkerne, siger talsmanden for Kabuls politi, Hashmat Stanikzai, til AP.

Angrebet sker, dagen efter at en selvmordsbomber dræbte mindst 34 og sårede over 60 ved et uddannelsescenter i den vestlige del af hovedstaden.

Antallet af dødsofre ved onsdagens angreb var først blevet opgivet til mindst 48.

Angrebet viste igen, at det også er almindelige civile, som betaler en høj pris for den fortsatte vold i landet, hvor både Taliban og Islamisk Stat samt andre islamistiske grupper bekæmper det demokratiske styre.

Taliban-bevægelsen har i de seneste uger optrappet angrebene mod soldater og offentlige institutioner. Taliban afviser i en meddelelse, at den stod bag.

Angrebet kommer, tre uger efter at et andet voldsomt selvmordsangreb ved Kabuls lufthavn, hvor 23 mennesker blev dræbt og 107 såret.

Siden nytår har Kabul været ramt af i alt 16 angreb med samlet set mere end 240 døde.

I weekenden blev omkring 100 politifolk og soldater dræbt under kampe med Taliban i byen Ghazni, der ligger to timers kørsel nord for Kabul. Kampene kostede også omkring 20 civile livet.

/ritzau/AFP