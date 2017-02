HEIDELBERG: En mand er lørdag blevet skudt og hårdt såret af politiet i den tyske by Heidelberg, efter at han i en sort bil kørte ind i flere personer i et område af byen, der er beregnet til fodgængere.

Det skriver flere tyske medier.

Manden ramte fodgængerne uden for et bageri på en plads i byen, der ligger nær Mannheim i det sydvestlige Tyskland.

Gerningsmanden var bevæbnet med en kniv og blev skudt af politibetjente, da han forsøgte at flygte fra stedet. Han betegnes som hårdt såret og er kørt på sygehuset.

En af de sårede fodgængeres tilstand betegnes som alvorlig.

Politiet i den tyske by har endnu ikke kendskab til et muligt motiv og vil derfor ikke bekræfte forlydender i lokale medier om, at manden er psykisk syg, skriver BBC.

I en video fra episoden, som er blevet delt på Twitter, ser man politiet affyre skud mod manden, der dog ikke kan ses på videoen.

I december blev 12 mennesker dræbt og over 50 såret, da en person i en lastbil angreb et julemarked i Berlin.

/ritzau/