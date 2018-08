Bevaringsværdig historisk gård skal jævnes med jorden

STRANDBY: En mere end 200 år gammel avlsbygning på gården Håber, Foldenvej 85 ved Jerup, forsvinder formentlig for altid, selv om bygningen er velholdt og har høj bevaringsværdi (3 på en skala fra 1 til 9).

Plan- og miljøudvalget gav på sit møde tirsdag tilladelse til nedrivning trods indstilling fra både kommunaldirektøren og Kystmuseet om, at bygningen bevares.

Ejendommen har for nylig skiftet ejer, og den nye ejer har blandt andet begrundet nedrivningsansøgningen med, at ejendommen ikke kan stormskadeforsikres.

Arkivleder Erik Christensen, Nordjyllands Kystmuseum, betegner i en indsigelse gården som en fornem repræsentant for Elling Sogns strandgårde, en gårdtype, der ofte er betegnet som den vendsysselske parallelgård med bygningerne liggende øst-vest af hensyn til den fremherskende vindretning. Strandgårdene er især knyttet til det flade område mellem Aalbæk og Strandby og findes ikke i bakkelandet syd for Frederikshavn.

Den gamle avlsbygning på Håber er karakteristisk med en højremskonstruktion og lave ydervægge, hvor portene er bygget op i taget. De er lavet, så de kan skabe gennemtræk i loen under tærskning af korn. Desuden har bygningen bevaret de oprindelige vinduesåbninger, såkaldte gåseøjne, som i Vendsyssel var rombeformede.

Erik Christensen anfører, at de tilbageværende strandgårde har stor fortælleværdi i relation til dyrkningsforholdene i gamle dage, hvor bønderne levede af både fiskeri fra kysten, den dyrkede mark, får- og kvæghold i udyrkede klit- og engarealer samt tørvegravning i de bagvedliggende moseområder.

Formanden for plan- og miljøudvalget, Mette Hardam (V), der sammen med resten af udvalget gik imod indstillingen fra kommunaldirektøren og kystmuseet, siger, at hun sagde ja til nedrivning, fordi avlsbygningen ligger skjult fra vejen og derfor kun er synlig for ejendommens egne beboere.