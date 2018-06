BI-Fodbold har igen en formand

BRØNDERSLEV: I et par år har ledelsen i BI-Fodbold kørt på pumperne. Der er siden arbejdet på at få en fuldtallig bestyrelse, og det er nu lykkedes.

På en ekstra generalforsamling er valgt formand og tre bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen nu er fuldtallig med i alt syv medlemmer.

I de to år har BI-Fodbold kørt med en kollektiv ledelse og kun med fire medlemmer, men BI’s hovedforening har presset på for at få fodbold-afdelingen i fulde omdrejninger.

Ny formand er Daniel Svane. De øvrige nye bestyrelsesmedlemmer er Peter Nielsen, Mathias Taagaard og Morten Gødsig.

De tre tidligere bestyrelsesmedlemmer fortsætter, nemlig Gitte Sørensen, Morten Bøss og Peter Lagergaard.

- Det er glædeligt, at der nu igen er en fuldtallig bestyrelse, siger hovedformand Kim Glad Andersen.

Også Søren Ø. Christensen fra BI’s Venner og tidligere fodboldformand, er glad for, at der igen er en fuldtallig bestyrelse.

- Det er helt fantastisk, at en gruppe unge nu tager over, siger Søren Ø. Christensen med tilfredshed.

Daniel Svane, der spiller fodbold i BI, og er tilknyttet Randers FC’s event- og kommunikationsafdeling. Han har en bachelor i anvendt filosofi samt en kandidat i kommunikation fra Aalborg Universitet, hvorfra han blev færdiguddannet i 2016. Derudover har han en tæt tilknytning til Randers FC, da han også er vært på Randers FC-podcasten Europa Baren. esb