Biblioteket åbent dagen lang

BRØNDERSLEV: Borgmester Mikael Klitgaard (V) indvier tirsdag 12. juni klokken 12 Det åbne Bibliotek og Margit Chemnitz (V), formand for fritids og kulturudvalget løfter sløret for det nyindrettede småbørnsområde. Biblioteket inviterer alle til at være med til markeringen af åbningen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttede det daværende byråd, at Brønderslev Bibliotek skulle etablere selvbetjening, sådan at borgerne i de tre biblioteksbyer i kommunen havde de samme muligheder for at bruge biblioteket. Egentlig var det en hastesag efter byrådets beslutning, udtaler stedfortræder Bent Jørgensen. Men biblioteket er et gammelt hus med masser af kroge og indgange, og derfor har arbejdet med flugtveje, tyvesikring, video-overvågning, gates ved indgange m.m. været forbundet med mange overvejelser og vanskeligheder inden håndværkerne kunne gå i gang med det åbne bibliotek. Undervejs har bibliotekets personale haft travlt med at tilpasse bibliotekets indretning, sådan at brugerne kan betjene sig selv samt finde rundt i huset i de ubemandede timer.

Specielt i småbørnsområdet er der sket ændringer som også markeres med en åbning. Den 23 år gamle borg er væk og fra i dag kan der leges i Cafe Sommerfuglen ligesom en mini udgave af det mobile bibliotek er flyttet ind. Dagplejere, daginstitutioner og småbørnsfamilierne er alle flittige gæster på biblioteket og med nyindretningen er der nu gode muligheder for en god biblioteksoplevelse med plads til leg ligesom bibliotekets materialer præsenteres sådan at alle inspireres til lyst til læsning.

Åbningen markerer, at flere måneders arbejde er færdiggjort for at gøre Brønderslev Bibliotek til åbent bibliotek. Biblioteket er fremover åbent fra kl. 07 morgen til kl. 21 aften alle ugens dage. Dermed får brugerne i Brønderslev by samme muligheder som allerede findes på Dronninglund og Hjallerup bibliotek.