- Prøv at høre her. Det er super fedt. Det kan ikke blive bedre, tilføjer hun.

- Det har jeg det helt fint med. Når der er tre skuespillere, der får priser, så har det også noget med instruktøren at gøre, siger Susanne Bier med støjen fra festlighederne i baggrunden.

Susanne Bier gik glip af prisen for årets bedste miniserie. Det synes dog ikke at trække ned i humøret.

Hugh Laurie og Olivia Colman blev begge belønnet for deres biroller i serien.

Susanne Bier er jublende glad, efter at hendes tv-serie "Natportieren" vandt tre Golden Globe-priser.

