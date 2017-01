Ny chef for hundredvis af ansatte

I september vandt Susanne Bier en Emmy-statuette for bedste instruktør for sit arbejde med "Natportieren".

Den er produceret til den amerikanske tv-station AMC og britiske BBC One.

Den populære serie, der på engelsk hedder "The Night Manager", består af seks afsnit.

"Natportieren" er den danske titel på et engelsk spiondrama, som er baseret på den britiske forfatter John Le Carrés roman fra 1993.

- Det er mega sjovt, det her. Tre skuespillerpriser. Det kan næsten ikke være bedre, når man er instruktør, siger Susanne Bier.

Det er lykkedes Ritzau at få en kort kommentar fra Susanne Bier fra salen, hvor hun er omgivet af de prisvindende skuespillere.

"Natportieren" var også nomineret til prisen som årets bedste miniserie, men den gik til "The People vs. OJ. Simpson: American Crime Story."

Briten Hugh Laurie løber med prisen for bedste mandlige birolle, og Olivia Colman bliver hædret for bedste kvindelige birolle.

Tom Hiddleston vinder prisen for året bedste mandlige hovedrolle i en miniserie.

BEVERLY HILLS: Tre skuespillere er natten til mandag dansk tid blevet hædret med en Golden Globe for deres præstationer i "Natportieren", der er instrueret af danske Susanne Bier.

Tom Hiddleston vinder en Golden Globe for sin hovedrolle i "Natportieren", der er instrueret af Susanne Bier.

