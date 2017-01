AALBORG: Vagter skal holde øje med parkeringspladsen ved Gigantium, når Aalborg Pirates spiller deres kommende kampe i Metal Ligaen.

Det fortæller leder af Gigantium, Jørgen Smed, efter Thomas Friberg, direktør i ishockeyklubben Rungsted Seier Capital, fik sig en ubehagelig overraskelse, da han forleden kom ud på parkeringspladsen efter en kamp mod Aalborg Pirates.

Imens Thomas Friberg havde været til ishockeykamp, var både dæk og fælge blevet stjålet fra hans BMW.

- Da min bil blev kaldt over højtaleren, var jeg godt klar over, der var sket et eller andet. Men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville komme ud til en bil, der var smidt på jorden og manglede dæk og fælge, siger Thomas Friberg.

Mere fokus på sikkerhed

Han tror ikke, tyveriet var møntet på ham som person. Alligevel har episoden sat tankerne i gang hos ishockey-direktøren.

- En ting er det materielle. Men mest af alt synes jeg da, det er lidt utrygt. Hvad kunne der ikke være sket, hvis en tilfældig forbipasserende havde opdaget det? De har helt sikkert været flere om det.

- Den sikkerhed synes jeg, man fra Gigantiums side har ansvaret for. Når man har så stor og flot en skøjtehal, er det virkelig ærgerligt, man ikke har mere fokus på dét, siger Thomas Friberg, der efterfølgende måtte tage turen fra Aalborg til Sjælland med klubbens spillerbus.

Ikke tale om tendens

Ifølge Thomas Friberg fortalte personale ved Gigantium, at idrætscenteret har været ude for flere lignende oplevelser for nyligt.

Det afviser Jørgen Smed dog.

- Vi havde nogle problemer under Aalborg Håndbolds kampe for tre, fire år siden. Men de sidste tre år kender jeg kun til to episoder. Når man tager i betragtning, hvor mange der kommer i Gigantium, er det ufatteligt få. Men vil vil selvfølgelig gerne undgå sådan nogle episoder helt, siger Jørgen Smed.

Af samme årsag har man altså besluttet at sende vagter ud på pladsen under de kommende kampe.

- Det er klart, at når der sker noget derude, er det med at være hurtig, så det ikke gentager sig. Derfor har vi også aftalt at gøre noget ved det med det samme - hellere forebygge end helbrede. Men det er bestemt ikke noget, vi ser som en tendens, fastslår Jørgen Smed.