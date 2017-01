NIBE: En 60-årig kvinde blev kvæstet i et et solouheld på Halkærvej ved Nibe natten til fredag. Klokken 01.15 kørte kvinden af vejen og endte i et vejtræ med omkring 80 km/t - bilen blev totalskadet ved mødet med vejtræet, og blev så knust, at det tog beredskabet omkring to timer at skære kvinden fri fra vraget, oplyser vagtchef Karsten Højrup ved Nordjyllands Politi.

Hvor hårdt kvæstelser kvinden fik ved uheldet udover kvæstelser på benene, var der ikke umiddelbart meldinger om, men hun skulle dog have været ved bevidsthed under hele redningsoperationen.

I forbindelse med ulykken vil kvinden blive sigtet for at have ført bilen i både spiritus- og narkopåvirket tilstand.

Der var to passagerer med i bilen, og de slap begge uskadt fra uheldet.