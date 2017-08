Bil brød i brand på E39

HJØRRING: En brændende bil generede trafikken på motorvej E39 mellem Vrå og Hjørring S lørdag eftermiddag.

Bilen brød i brand lidt over klokken 16, og en trafikmelding lød på flere brændende biler. Der var dog kun én, der var gået ild i, fortæller indsatsleder Jan Mørch fra Nordjyllands Beredskab, men et par biler var stoppet op for at hjælpe med at slukke branden, så der holdt flere biler på vejen.

Ingen kom til skade, og passagererne fra den brændte bil blev kørt til tanken ved Hjørring C. Oprydningsarbejdet efter uheldet tog dog lidt tid, og først ved 18.15-tiden var vejen helt ryddet.