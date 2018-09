Bil brød i brand to gange på en time

AALBORG: To gange natten til onsdag måtte Nordjyllands Beredskab rykke ud til brand i den samme bil.

Bilen befandt sig på Annebergvej ud for nummer 110 og alarmen lød første gang klokken 02.19.

Beredskabet fik ifølge vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi, hurtigt slukket ilden, men godt en time senere - nemlig klokken 03.26 - måtte beredskabet ud og slukke ilden i den samme bil nok engang.

- Om ilden er genopblusset eller hvad, ja det ved vi ikke. Vi har ikke en brandårsag, hverken første eller anden gang bilen brød i brand, så vi skal have vore teknikere ud for at undersøge bilen, lyder det fra vagtchef Jesper Sørensen, der gerne vil høre fra vidner, som måtte have set noget i forbindelse med de to brande i samme bil.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.