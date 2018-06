Bil endte på taget: tre unge mænd på skadestuen

FRÆER: Tre helt unge mænd på henholdsvis 17, 18 og 18 år og alle fra lokalområdet måtte natten til lørdag en tur omkring skadestuen, efter at de var kørt galt i en bil på Gerdingvej i Fræer øst for Skørping.

Nordjyllands Politi fik meldingen om trafikuheldet klokken 21.59 fredag aften.

- En personbil var kommet ud i rabatten på Gerdingvej. Herefter mistede føreren kontrollen med bilen, som rullede rundt og landede på taget 10 meter inde på en mark, forklarer vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at der ikke var tale om alvorlig personskade, men at de tre unge mænd alle måtte en tur omkring skadestuen på Aalborg universitetshospital.

- Her blev der også taget blodprøver af dem alle for at konstatere, om der var spiritus indblandet i uheldet. Vi ved ikke noget om, hvem der førte bilen, så de fik alle taget en blodprøve, konstaterer vagtchefen.

Han vil ikke gisne om, hvorvidt der var spiritus indblandet i uheldet, eller der var tale om høj fart.

- Vi kan blot konstatere, at indtil videre er årsagen til uheldet ukendt,