AALBORG: En bil, der er havareret i Limfjordstunnelen har spærret det højre spor, og skaber fredag eftermiddag lange køer på E45 i nordgående retning syd for Limfjorden.

P.t. advarer Vejdirektoratet om, at det er 37 minutters ekstra rejsetid for biler, der kommer sydfra og skal krydse fjorden - køen begynder omkring afkørsel 27 Aalborg C.