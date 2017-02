STØVRING: Efter et færdselsuheld i nat leder politiet efter føreren af bilen, der kørte galt på Kærvej lidt øst for Støvring klokken et. Bilen lå på taget midt på vejen, efter føreren havde mistet herredømmet over den og rullet rundt. Han var dog selv kommet ud af bilen uden de store skrammer - og så gået fra stedet.

Politiet ledte efter føreren, en 27-årig mand fra Nordjylland, der ikke har noget kørekort, med en hundepatrulje, men fandt ham dog ikke.

Ejeren af bilen kunne fortælle, at den 27-årige havde taget bilen uden at spørge først.

Politiet har en formodning om, at den 27-årige har været beruset, da han kørte bilen, men hvis ikke det lykkes af få fat på ham, inden en eventuel promille er dampet af, så bliver det umuligt at bevise.