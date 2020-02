Bil pløjede ind i tysk karnevalsfest og kvæstede 30

BERLIN:Omkring 30 mennesker blev kvæstet - mindst syv af dem alvorligt - efter at en personbil mandag eftermiddag kørte ind i en folkemængde ved et karneval i byen Volkmarsen i Hessen. Flere af de kvæstede er børn.

Det oplyser tysk politi i en pressemeddelelse mandag aften.

Tysk politi oplyser i pressemeddelelsen, at det har anholdt føreren af bilen, en 29-årig mand, der er tysk statsborger.

Den anholdte blev selv kvæstet og var under behandling mandag aften.

Han bliver forelagt en række sigtelser mod ham, når han er behandlet af lægerne. Der er ikke offentliggjort detaljer om mandens baggrund, og politikilder siger, at der "ikke er tegn på en politisk motiveret forbrydelse".

Politi og øjenvidner giver dog indtryk af, at chaufføren kørte ind i folkemængden med vilje.

I tyske medier var der forlydender om, at manden har været alkoholiseret.

Politiet siger, at der ikke er grund til at formode øget risiko for angreb andre steder i forbundsrepublikken.

Personbilen - en sølvfarvet Mercedes - kørte omkring klokken 14.45 omkring 30 meter ind i en folkemængde, inden den standsede.

Bilen kørte gennem afspærringer med fuld fart, hedder det i øjenvidnebeskrivelserne.

Episoden skete "Rosenmontag", som er højdepunktet ved det tyske karneval.

Nyhedshjemmesiden HNA citerer øjenvidner for, at føreren af bilen "øjensynligt forsætligt ville ramme børn".

Volkmarsen er en mindre by med omkring 6800 indbyggere. Den ligger nordvest for byen Kassel.

Alle karnevalsarrangementer i Hessen er aflyst efter episoden i Volkmarsen.

Karneval er stærkt populært i store dele af det vestlige Tyskland - navnlig i Düsseldorf, Köln og andre byer ved Rhinen.

Episoden i Volkmarsen fandt sted, få dage efter at en 43-årig mand skød og dræbte ni mennesker i Hessen, hvorefter han øjensynligt dræbte sin egen mor og sig selv. Manden havde ifølge de tyske myndigheder racistiske motiver.

Blandt de dræbte ved angrebet, som var et af værste racistiske angreb i Tyskland i efterkrigstiden, var tyrkere og kurdere.

/ritzau/Reuters