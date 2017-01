Borgere søger frivillig retshjælp i stedet for offentlig

Politiet har spærret to spor, mens oprydningsarbejdet står på samt sat fartbegrænsning på 50 km/t. Ifølge politiet glider trafikken i tunnelen stille og roligt.

Omkring klokken 09.40 kørte en person bil op bagi en lastbil umiddelbart efter tunnelen. På grund af opbremsningerne i forbindelse med uheldet, stødte to biler sammen 50 meter bagved, fortæller vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

AALBORG: Der er i øjeblikket kun et spor farbart i Limfjordstunnelen i sydgående retning efter et uheld mandag morgen.

To spor i Limfjordstunnelen er spærret

